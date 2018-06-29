Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Trezeguet, Umar Aminu... – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    transferde sıcak saatler yaşıyor! Trezeguet, ...

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> transferde sıcak saatler yaşıyor! Trezeguet, <a href="/index/umar-aminu?id=61d54fea-d5e7-4896-be70-470fc44bfc7e" class="" rel="tag">Umar Aminu</a>...

    Sarı-kırmızılılar, uzun süredir temasta olduğu Trezeguet’te pürüz çıkması halinde B planını yaptı. ’un, için ’un kapısını çalacağı öğrenildi

    'ın uzun süredir temas halinde olduğu Trezeguet, gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların Mısırlı oyuncuyla anlaştığı iddia edilirken, kulübü ile bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlayamadığı belirtiliyor. , teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcu için 'ya para ile ve 'ı da önerirken, lacivert-beyazlıların 5 milyon euro'da direttiği ileri sürülüyor.

    ATIYOR, ATTIRIYOR
    e tüm olasılıkları göz önünde bulunduran Galatasaray, B planını da yaptı. ile anlaşma sağlanamaması halinde Aslan'ın, Osmanlı'nın yıldızı Umar Aminu için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent ekibinin kapısını çalacak olan Aslan, bu transferde tüm şartları zorlayacak. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 36 maçta 7'şer gol ve asistlik performans sergiledi.

    PAŞA'DAN MESAJ VAR
    Aslan'ın gündemindeki Trezeguet için kulübü 'dan açıklama geldi. Sportif direktör Nursal Bilgin, "in transferiyle ilgili hiç bir resmi görüşmemiz yok. Tam hatırlayamıyorum ama 5 milyon euro'ya serbest kalabilecek. Trezeguet dışında başka oyuncularımıza da teklifler geliyor. Ancak şu ana kadar bizden ayrılmak istediğini söyleyen olmadı" dedi.

    TRABZON DA İSTİYOR
    'un gündeminde yer alan Umar Aminu'nun Trabzonspor'un da listesinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Trezeguet transferinde pürüz yaşaması halinde görüşmeleri hızlandıracağı Nijeryalı orta saha için bordomavililerin de uzun süredir temasta olduğu ortaya çıktı.
    1. 29.6.2018
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