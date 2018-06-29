Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Trezeguet, Umar Aminu...
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir temasta olduğu Trezeguet’te pürüz çıkması halinde B planını yaptı. Cimbom’un, Umar Aminu için Osmanlıspor’un kapısını çalacağı öğrenildi
ATIYOR, ATTIRIYOR
Trezeguet'e tüm olasılıkları göz önünde bulunduran Galatasaray, B planını da yaptı. Kasımpaşa ile anlaşma sağlanamaması halinde Aslan'ın, Osmanlı'nın yıldızı Umar Aminu için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent ekibinin kapısını çalacak olan Aslan, bu transferde tüm şartları zorlayacak. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 36 maçta 7'şer gol ve asistlik performans sergiledi.
PAŞA'DAN MESAJ VAR
Aslan'ın gündemindeki Trezeguet için kulübü Kasımpaşa'dan açıklama geldi. Sportif direktör Nursal Bilgin, "Trezeguet'in transferiyle ilgili hiç bir resmi görüşmemiz yok. Tam hatırlayamıyorum ama 5 milyon euro'ya serbest kalabilecek. Trezeguet dışında başka oyuncularımıza da teklifler geliyor. Ancak şu ana kadar bizden ayrılmak istediğini söyleyen olmadı" dedi.
TRABZON DA İSTİYOR
Cimbom'un transfer gündeminde yer alan Umar Aminu'nun Trabzonspor'un da listesinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Trezeguet transferinde pürüz yaşaması halinde görüşmeleri hızlandıracağı Nijeryalı orta saha için bordomavililerin de uzun süredir temasta olduğu ortaya çıktı.
- 29.6.2018
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Trezeguet, Umar Aminu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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