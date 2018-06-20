Transfer listesinde birçok isim bulunan Galatasaray için her gün bir oyuncu gündeme geliyor. Yeni iddia İngiltere'de ortaya atıldı. Ada basını, Fransız ekibi Toulouse'nin stoperi Christopher Jullien'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında sarı- kırmızılıların da olduğunu ileri sürdü. Cimbom ile birlikte Burnley, Crystal Palace ve Southampton'ın 25 yaşındaki stopere kanca attığı belirtildi. 1.96'lık boyuyla öne çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.