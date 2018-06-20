Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
İngilizler, yeni bir iddia ortaya attı. Galatasaray’ın Toulouse’ta oynayan Jullien’ı istediği ileri sürüldü
Transfer listesinde birçok isim bulunan Galatasaray için her gün bir oyuncu gündeme geliyor. Yeni iddia İngiltere'de ortaya atıldı. Ada basını, Fransız ekibi Toulouse'nin stoperi Christopher Jullien'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında sarı- kırmızılıların da olduğunu ileri sürdü. Cimbom ile birlikte Burnley, Crystal Palace ve Southampton'ın 25 yaşındaki stopere kanca attığı belirtildi. 1.96'lık boyuyla öne çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 20.6.2018
-
‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
-
‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
-
Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.