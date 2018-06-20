Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    'a stoper: Christopher Jullien

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a <a href="/index/fransiz?id=5fbed42c-dedb-483f-9917-14b5069eac37" class="" rel="tag">Fransız</a> stoper: Christopher Jullien

    İngilizler, yeni bir iddia ortaya attı. ’ın ’ta oynayan Jullien’ı istediği ileri sürüldü

    listesinde birçok isim bulunan için her gün bir oyuncu gündeme geliyor. Yeni iddia 'de ortaya atıldı. Ada basını, ekibi 'nin stoperi Christopher Jullien'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında sarı- kırmızılıların da olduğunu ileri sürdü. Cimbom ile birlikte Burnley, ve Southampton'ın 25 yaşındaki stopere kanca attığı belirtildi. 1.96'lık boyuyla öne çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 20.6.2018
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