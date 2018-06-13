Galatasaray'da Marina Maljkovic görevini bıraktı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda baş antrenör Marina Maljkovic ile yollar ayrıldı.
Galatasaray ile EuroCup Women şampiyonluğu yaşayan Marina Maljkovic'in kulüpten ayrıldığını belirten Galatasaray, kulübün resmi sitesinden, "Sayın Maljkovic, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemiş ve Kulübümüzden ayrılmayı talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda Kulübümüz, kendisinin bu isteğini kabul etmiş ve Marina Maljkovic ile Kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sayın Marina Maljkovic ve yardımcısı Milos Paden'e hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yayımladı.
- 13.6.2018 14:14
- Güncelleme: 13.6.2018 14:14
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Galatasaray'da Marina Maljkovic görevini bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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