Galatasaray'da Marina Maljkovic görevini bıraktı – Fotomaç – 13 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'da görevini bıraktı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/marina-maljkovic?id=b9956863-d889-4c80-995a-260aab2a2e27" class="" rel="tag">Marina Maljkovic</a> görevini bıraktı

    Kadın Basketbol Takımı'nda baş antrenör  ile yollar ayrıldı.

    ile EuroCup Women şampiyonluğu yaşayan 'in kulüpten ayrıldığını belirten , kulübün resmi sitesinden, "Sayın Maljkovic, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemiş ve Kulübümüzden ayrılmayı talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda Kulübümüz, kendisinin bu isteğini kabul etmiş ve ile Kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sayın Marina Maljkovic ve yardımcısı Milos Paden'e hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yayımladı.

    1. 13.6.2018 14:14
    2. Güncelleme: 13.6.2018 14:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da görevini bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN