Galatasaray basketbol bütçesini belirledi! – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    bütçesini belirledi!

    Galatasaray basketbol bütçesini belirledi!

    yönetimi, Takımı koçu ile yollarını ayırdı.

    yönetimi, Takımı koçu ile yollarını ayırdı. şubesi yöneticisi Ömer Cansever, erkek takımının bütçesinin ise 3 milyon dolar olacağını bildirdi. Cansever, "Erol Can Çinko sözleşme imzalandı. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

    1. 13.6.2018
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