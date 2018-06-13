Galatasaray basketbol bütçesini belirledi!
Galatasaray yönetimi, Kadın Basketbol Takımı koçu Marina Maljkovic ile yollarını ayırdı.
Galatasaray yönetimi, Kadın Basketbol Takımı koçu Marina Maljkovic ile yollarını ayırdı. Basketbol şubesi yöneticisi Ömer Cansever, erkek takımının bütçesinin ise 3 milyon dolar olacağını bildirdi. Cansever, "Erol Can Çinko sözleşme imzalandı. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
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