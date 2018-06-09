Samuray’ın tercihi Aslan – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Samuray’ın tercihi Aslan

    Samuray’ın tercihi Aslan

    G.Saray’ın bonservisini almak için ısrarcı olduğu Nagatomo, ’e, “’de kalmak istiyorum” diyerek yardımcı oldu

    Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar'ın transferi için 'da olduğu Yuto Nagatomo, tercihini 'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin sportif direktörü Piero Ausilio ile görüştüğü sırada 31 yaşındaki sol bek toplantıya menajeri Robert Takada ile dahil oldu. Nagatomo'nun görüşmeye cep telefonu üzerinden görüntülü aramayla katıldığı öğrenilirken, "G.Saray'da oynamak istiyorum. Lütfen bonservisimde yardımcı olun" ifadelerini kullandığı belirtildi. 'in 5 milyon euro istediği oyuncu için G.Saray 2 milyon euro öneriyor
    1. 9.6.2018 00:27
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