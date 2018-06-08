Galatasaray'da Rafal Kurzawa sesleri!
FFP nedeniyle bonservissiz oyunculara yönelen G.Saray için bir iddia Polonya basınından Pilka Nozna'dan geldi.
FFP nedeniyle bonservissiz oyunculara yönelen G.Saray için bir iddia Polonya basınından Pilka Nozna'dan geldi. Habere göre; sarı- kırmızılılar, Gornik Zabrze ile kontratı biten Rafal Kurzawa'yla yakından ilgileniyor. Fiorentina'nın da peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcu; sol açık, sol bek ve orta alanın merkezinde forma giyebiliyor. Kurzawa'nın en önemli özelliği, sol ayağını raket gibi kullanması.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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