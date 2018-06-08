FFP nedeniyle bonservissiz oyunculara yönelen G.Saray için bir iddia Polonya basınından Pilka Nozna'dan geldi. Habere göre; sarı- kırmızılılar, Gornik Zabrze ile kontratı biten Rafal Kurzawa'yla yakından ilgileniyor. Fiorentina'nın da peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcu; sol açık, sol bek ve orta alanın merkezinde forma giyebiliyor. Kurzawa'nın en önemli özelliği, sol ayağını raket gibi kullanması.