Galatasaray'da Rafal Kurzawa sesleri! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    'da sesleri!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/rafal-kurzawa?id=b0d9e2d2-f41c-41e2-b6ce-ed9a4c6a3f0e" class="" rel="tag">Rafal Kurzawa</a> sesleri!

    FFP nedeniyle bonservissiz oyunculara yönelen G.Saray için bir iddia Polonya basınından 'dan geldi.

    FFP nedeniyle bonservissiz oyunculara yönelen G.Saray için bir iddia Polonya basınından 'dan geldi. Habere göre; sarı- kırmızılılar, Gornik Zabrze ile kontratı biten 'yla yakından ilgileniyor. 'nın da peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcu; sol açık, sol bek ve orta alanın merkezinde forma giyebiliyor. Kurzawa'nın en önemli özelliği, sol ayağını raket gibi kullanması.

    1. 8.6.2018
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