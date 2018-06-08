Cimbom hedeften şaşmayacak! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Cimbom hedeften şaşmayacak!

    Cimbom hedeften şaşmayacak!

    ’nın kadro ve bütçe kısıtlaması getirmesi bu sezon Avrupa’da eski parlak günlerine dönüş yapmak isteyen G.Saray’ın gözünü korkutmadı

    Şampiyonluk sonrası paylaştığı mesajda Şampiyonlar Ligi'nin kapısını çalan ve 'ın gelişini haber veren teknik direktör 'in karşısına engeli çıktı. patronu, kararlarına uymadığı gerekçesiyle 'a 55 milyon euro bütçe kısıtlaması ve Şampiyonlar Ligi'nde 25 yerine 21 kişilik kadro ile mücadele etme cezası verdi. Ama bu durum ne yönetim kurulunun ne de teknik heyetin gözünü korkuttu.

    YENİ KISTASLAR GELDİ
    Başkan Cengiz ile kafa kafaya veren Terim mevcut şartlar içinde en iyi kadroyu kurabilmek için kolları sıvadı. Yardımcılarıyla birlikte, menajerler ve scout ekibinin önerdiği futbolcuları izleyen Terim, sadece yaş, yetenek, takıma uyum gibi kriterlere bakmıyor. Oyuncuların bonservisi elinde olması, takasla alınabilecek veya kiralanabilecek isimler olmasına da öncelik veriyor ve nokta atışı transferler yapmak istiyor.

    CEZA BUGÜN AÇIKLANACAK
    Başkan , ile yaptıkları 4 yıllık anlaşmayı açıklayacaklarını söylemesine karşın dün de Galatasaray'da sessizlik hakimdi. Cengiz, salı akşamı yaptırımlarla ilgili belgenin kulübe ulaştığını, Çarşamba günü ise bir açıklama yapacaklarını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı yönetimin, borsadaki hisseleri düşünerek açıklamayı bugün mesai sonrasına bıraktığı öğrenildi.

    LEHİNE ÇEVİRECEK / MEHMET HELVACI
    UEFA ile yapılan bir anlaşmadan çok, Galatasaray'ın almış olduğu cezaları gösteren bir metin var ortada... Tabii bu cezalar eski yönetimden kaynaklı. Bunu 'mevcut yönetim ceza aldı' diye sunmak doğru olmaz. Aksine men cezası kalktığı için ortada bir başarı var. UEFA'nın aslında Galatasaray'a söylediği şu, " kadar yaptığın ile devam edemezsin. Başka çözümler üretmelisin." Takip eden seneler için kriterler koymuşlar ve uymazsa başka cezalar uygulanacak. Ben Galatasaray'ın bu süreçten güçlenerek çıkacağını düşünüyorum.

    1. 8.6.2018
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