Shaqiri ya Everton'a ya da Tottenham'a – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ya Everton'a ya da Tottenham'a

    <a href="/index/shaqiri?id=d5f4e6d6-2703-4687-915d-afc2f5d4d2e0" class="" rel="tag">Shaqiri</a> ya Everton'a ya da Tottenham'a

    'den ayrılacağını açıklayan 'nin 'la yaptığı görüşmeler tıkandı

    Fatıh Terim, 'nin abisi Erdin'i 'a getirip, "'yi bize getir. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden değerini bulsun" dese de henüz yol kat edebilmiş değil... Küme düşen 'den ayrılacağını açıklayan yıldız oyuncu, kendisi için en iyi ligin olduğunu söyledi. Metro Sport Reporter, 'la anılan İsviçreli oyuncunun ya Everton ya da Tottenham'la anlaşacağını iddia etti.
    1. 6.6.2018
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