Elmander iş başında – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Elmander iş başında

    Elmander iş başında
    Son dönemde Şililili forvet Felipe Mora ve stoper Paulo Diaz'ın isimleri 'la anılıyordu... Tam da bu ortamda 'in - Şili maçını izlemeye gitmesi dikkatleri bu iki oyuncunun üzerine çevirdi. Şili'nin maçta Elmander'in Mora ve Diaz hakkında rapor hazırladığı bildirildi.
    1. 6.6.2018
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