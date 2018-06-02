Ferhan Hasani’ye Aslan pençesi – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    ’ye Aslan pençesi

    Ferhan Hasani’ye Aslan pençesi
    Makedon Ligi şampiyonu Shkendija'nın 10 numarası , 'a önerildi. Tatilini geçirmek için 'da bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Cimbom'dan resmi teklif bekliyor. Hasani geçen sezon Shkendija'nın en skorer ismiydi. 35 maçta rakip ağları 25 kez sarsarken, 19 da asist yaptı.
    1. 2.6.2018
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