Donk keyifli – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Donk keyifli

    Donk keyifli
    Aslan'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan , Hollanda'da bunun keyfini sürüyor. Sözleşmesi biten 32 yaşındaki futbolcu bu durumu fazla önemsemiyor. , tecrübeli oyuncunun gelecek sezon da kadroda olmasını istemişti.
    1. 27.5.2018
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