İtalyan ekibi Udinese, Serie A'da bitime 4 hafta kala göreve getirilen Igor Tudor ile yollarını ayırdı.
Udinese, geride bıraktığımız sezonun son haftalarında takımı kümede tutması için Igor Tudor'u teknik direktörlük görevine getirdi.
Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı olan Tudor, Serie A'da son 4 haftada Udinese ile 7 puan topladı.
Sezonu 40 puan ile tamamlayan İtalyan ekibi, ligde kalmayı başardı.
TUDOR UDINESE YÖNETİMİYLE ANLAŞAMADI
Hırvat teknik adam ile Udinese yönetimi arasında görüş ayrılıkları çıktı. Udinese, Igor Tudor ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
- 25.5.2018 15:38
- Güncelleme: 25.5.2018 16:22
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Udinese, Igor Tudor ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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