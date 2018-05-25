Udinese, Igor Tudor ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    , Igor ile yollarını ayırdı

    <a href="/index/udinese?id=3142bee0-1e74-4ae0-a122-2c8f2bce4e5f" class="" rel="tag">Udinese</a>, Igor <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a> ile yollarını ayırdı

    İtalyan ekibi , Serie A'da bitime 4 hafta kala göreve getirilen Igor ile yollarını ayırdı.

    Udinese, geride bıraktığımız sezonun son haftalarında takımı kümede tutması için Igor Tudor'u teknik direktörlük görevine getirdi.

    Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı olan , Serie A'da son 4 haftada ile 7 puan topladı.

    Sezonu 40 puan ile tamamlayan İtalyan ekibi, ligde kalmayı başardı.

    TUDOR UDINESE YÖNETİMİYLE ANLAŞAMADI

    Hırvat teknik adam ile yönetimi arasında görüş ayrılıkları çıktı. Udinese, Igor ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

    1. 25.5.2018 15:38
    2. Güncelleme: 25.5.2018 16:22
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