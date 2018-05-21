Muslera'dan gözyaşlarıyla gelen rekor! Tarihe geçti – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Muslera'dan gözyaşlarıyla gelen rekor! geçti

    Muslera'dan gözyaşlarıyla gelen rekor! Tarihe geçti

    Galatasaray'ın efsanesi olma yolunda ilerleyen Fernando Muslera, Göztepe galibiyetinden sonra gözyaşlarını tutamadı. Muslera bu şampiyonluğun ardından Galatasaray'da bir başka rekoru da ele geçirmiş oldu.

    1. 20.5.2018 12:06
    2. Güncelleme: 21.5.2018 02:13
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