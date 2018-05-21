Abdurrahim Albayrak: "Önemli olan şampiyonluktu" – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    : " olan şampiyonluktu"

    Abdurrahim Albayrak: "Önemli olan şampiyonluktu"

    Sportif A.Ş. Başkanvekili , olanın şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Bu şampiyonlukta başta ve futbolcular olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

    'ın şampiyonluk kutlamasının ardından konuşan Albayrak, 5. kez göreve gelmesi ve bu sürede 5 şampiyonluk yaşanmasının hatırlatılması üzerine, "Benim 5 sefer gelip 5 sefer şampiyon olmam değil. Önemli olan Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması. Galatasaray camiasına 21. şampiyonluğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çok uzun ve stresli bir yoldan geçtik. Son maça kadar ecel terleri döktük. Son maçta da iftar saati geldiğinde su şişesini alıp orucumu açtığım sırada lehimize penaltı çalındı. O an heyecandan içeceğim suyu da düşürdüm. Allah iftar saatinde şampiyon olmamızı takdir etmişti. Şükürler olsun" diye konuştu.

    "GRİ LİSTEYE OY VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"
    26 Mayıs'ta yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda 'in listesinde yer alacak olan Albayrak, "Başta hocama, yardımcılarına ve bütün futbolcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli başkanım Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Devletime teşekkür ediyorum. ve çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Cengiz başkanımın önderliğinde Galatasaray'ın geleceğiyle bütün projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de seçimde listemize oy verilmesini istiyoruz. Çıkacak bütün kararlara da saygım sonsuz. Seçimler gelir geçer önemli olan şampiyonluk" ifadelerini kullandı. Albayrak bu sözleri söylerken, Mustafa Cengiz'in rengi olan gri rengi de kravatını göstererek belirtti.

    Kısa sürede önemli işler yaptıklarını söyleyen Albayrak, "Mesela Nagatomo transferini son dakikada zor şartlarda hallettik. yasağımız vardı. Bir saat içerisinde ciddi bir rakam yatırarak federasyondan tahtamızın açılmasını sağladık. Nagatomo'yu sürenin bitmesine 15 dakika kala transfer ettik. Nagatomo'nun da şampiyonlukta büyük katkısı oldu" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 21.5.2018 00:30
    2. Güncelleme: 21.5.2018 01:37
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