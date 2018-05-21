Abdurrahim Albayrak: "Önemli olan şampiyonluktu"
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, önemli olanın şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Bu şampiyonlukta başta Fatih Terim ve futbolcular olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
"GRİ LİSTEYE OY VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"
26 Mayıs'ta yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda Mustafa Cengiz'in listesinde yer alacak olan Albayrak, "Başta Fatih Terim hocama, yardımcılarına ve bütün futbolcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli başkanım Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Devletime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı ve Başbakana çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Cengiz başkanımın önderliğinde Galatasaray'ın geleceğiyle bütün projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de seçimde listemize oy verilmesini istiyoruz. Çıkacak bütün kararlara da saygım sonsuz. Seçimler gelir geçer önemli olan şampiyonluk" ifadelerini kullandı. Albayrak bu sözleri söylerken, Mustafa Cengiz'in rengi olan gri rengi de kravatını göstererek belirtti.
Kısa sürede önemli işler yaptıklarını söyleyen Albayrak, "Mesela Nagatomo transferini son dakikada zor şartlarda hallettik. Transfer yasağımız vardı. Bir saat içerisinde ciddi bir rakam yatırarak federasyondan tahtamızın açılmasını sağladık. Nagatomo'yu sürenin bitmesine 15 dakika kala transfer ettik. Nagatomo'nun da şampiyonlukta büyük katkısı oldu" diyerek sözlerini tamamladı.
- 21.5.2018 00:30
- Güncelleme: 21.5.2018 01:37
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Abdurrahim Albayrak: "Önemli olan şampiyonluktu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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