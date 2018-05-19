Riekerink’in yüzü gülüyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Riekerink’in yüzü gülüyor

    Riekerink’in yüzü gülüyor
    Cimbom ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan , Heerenveen ile anlaşmıştı. Ülke basınına konuşan Riekerink "Hedeflerim arasında 'nde çalışmak vardı. Bu sebeple çok mutluyum. Bana bu fırsatı tanıdıkları için Heerenveen yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 55 yaşındaki çalıştırıcı, 'ın başında ve 'yı kazanmıştı.
    1. 19.5.2018
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