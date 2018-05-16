Galatasaray Göztepe maçına özel forma ile çıkacak – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    maçına özel forma ile çıkacak

    Galatasaray Göztepe maçına özel forma ile çıkacak

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile karşılaşak.

    1. 16.5.2018 11:03
    2. Güncelleme: 16.5.2018 11:14
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