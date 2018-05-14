Küçük dev adam – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Küçük dev adam

    Küçük dev adam

    zaferinde 2 asistle öne çıkan Yeşil Burun’lu yıldız, ilk yarıdaki 2 gol, 3 asistlik performansına fark attı. Newcastle’ın 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı 27 yaşındaki sol açık, 7 gol, 8 asistle büyük katkı verdi.

    'da fırtınası dinmek bilmiyor. Şampiyonluk yolundaki kritik Yeni Malatyaspor karşılaşmasında attırdığı 2 golle zaferde büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu, taraftarların gönlünde taht kurdu. Bu sezon Bafetimbi Gomis'ten sonra en etkileyici performansı ortaya koyan Garry Rodrigues, Galatasaray'ın 21. şampiyonluk yürüyüşünde çok önemli bir katkı sağladı.

    15 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
    Özellikle Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ligin 2. yarısında bambaşka bir kimliğe bürünen Yeşil Burunlu yıldız, ilk devredeki 2 gol ve 3 asistlik performansını ikiye katlayıp üzerine çıktı. 2. yarıda 16 maça çıkan 27 yaşındaki sol açık, 7 gol, 8 asistle 15 gole katkı sağladı. İngiliz kulübü Newcastle'ın 15 milyon Euro'yla kapısını çalmaya hazırlandığı tecrübeli oyuncu, 32 maçta yaptığı 9 gol, 11 asistle şampiyonluğa koşan Aslan'da en önemli isimlerden biri olmayı başardı.

    EN ÇOK ASİST KRALA
    en çok asisti gol krallığında liste başı olan Bafetimbi 'e yaptı. yıldız, bu sezon ligde imza attığı 11 asistin 7'sinde Fransız santrforu gördü.

    SÜPER LİG'İN EN İYİ İKİLİSİ
    Rodrigeus, en çok asisti yaptığı takım arkadaşı 'le, lige damga vurmayı başardı. Çok iyi bir ikili oluşturan G.Saray'ın yıldızları, atılan 74 golün 53'ünde sahne aldı. Ligde, Gomis 28 gol, 5 asist, Rodrigues 9 gol, 11 asistle öne çıktı.
    1. 14.5.2018
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