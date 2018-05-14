Küçük dev adam
Yeni Malatyaspor zaferinde 2 asistle öne çıkan Yeşil Burun’lu yıldız, ilk yarıdaki 2 gol, 3 asistlik performansına fark attı. Newcastle’ın 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı 27 yaşındaki sol açık, 7 gol, 8 asistle büyük katkı verdi.
15 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
Özellikle Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ligin 2. yarısında bambaşka bir kimliğe bürünen Yeşil Burunlu yıldız, ilk devredeki 2 gol ve 3 asistlik performansını ikiye katlayıp üzerine çıktı. 2. yarıda 16 maça çıkan 27 yaşındaki sol açık, 7 gol, 8 asistle 15 gole katkı sağladı. İngiliz kulübü Newcastle'ın 15 milyon Euro'yla kapısını çalmaya hazırlandığı tecrübeli oyuncu, 32 maçta yaptığı 9 gol, 11 asistle şampiyonluğa koşan Aslan'da en önemli isimlerden biri olmayı başardı.
EN ÇOK ASİST KRALA
Garry Rodrigues en çok asisti gol krallığında liste başı olan Bafetimbi Gomis'e yaptı. Yeşil Burunlu yıldız, bu sezon ligde imza attığı 11 asistin 7'sinde Fransız santrforu gördü.
SÜPER LİG'İN EN İYİ İKİLİSİ
Rodrigeus, en çok asisti yaptığı takım arkadaşı Gomis'le, lige damga vurmayı başardı. Çok iyi bir ikili oluşturan G.Saray'ın yıldızları, atılan 74 golün 53'ünde sahne aldı. Ligde, Gomis 28 gol, 5 asist, Rodrigues 9 gol, 11 asistle öne çıktı.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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