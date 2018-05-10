Çek basını açıkladı:Kaderabek Galatasaray'a – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    basını açıkladı:Kaderabek 'a

    Çek basını açıkladı:Kaderabek Galatasaray'a

    Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmalarının, UEFA'dan gelecek karar ve aynı zamanda seçim sonucuna göre şekillenmesi bekleniyor.

    1. 10.5.2018 10:54
    2. Güncelleme: 10.5.2018 11:06
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