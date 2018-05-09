Galatasaray Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.
Sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanını Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nün genç oyuncuları da takip etti.
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 9.5.2018 13:51
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Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor
Toplam 1
Yorum
10ur Dualarım kabul oldu. Canımdan çok sevdiğim GS a yakıştıramadığım 1 numaralı topçu. 50 tl verseler bile derhal gönderin.
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En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
1903 Birde forvet olsaydi. BA ACILEN GERI ALINSIN, DEFANSAY MARCELO GERI ALINSIN.
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Roma'dan Talisca'ya 40 milyon Euro
Toplam 2
Yorum
Okan Roma için yeterli kaliteye sahip değil bu takımdaki rahat ortamı Roma da bulamaz
Galatasaray Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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