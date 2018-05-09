1905 GSYİAD'da görev değişimi – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    1905 'da görev değişimi

    1905 GSYİAD'da görev değişimi

    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği () Başkanı , Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan 'in listesinde yer aldığı için görevinden istifa etti.

    Dernekten yapılan açıklamaya göre 'ten boşalan başkanlığa tüzük uyarınca kıdemli başkan yardımcısı İbrahim Hatipoğlu getirildi. Sarı-kırmızılı kulübün olağan genel kurulu 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak.

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    1. 9.5.2018 12:02
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