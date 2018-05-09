1905 GSYİAD'da görev değişimi
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in listesinde yer aldığı için görevinden istifa etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre Metin Öztürk'ten boşalan başkanlığa tüzük uyarınca kıdemli başkan yardımcısı İbrahim Hatipoğlu getirildi. Sarı-kırmızılı kulübün olağan genel kurulu 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak.
- 9.5.2018 12:02
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İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan tabi gidipte 5 milyona alma en fazla 300 500 bin ver
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İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan ucuza al ver kiraya süperlig takımlarına pişir sonra takıma kazandır
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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