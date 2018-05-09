1905 GSYİAD'da görev değişimi

Dernekten yapılan açıklamaya göre Metin Öztürk'ten boşalan başkanlığa tüzük uyarınca kıdemli başkan yardımcısı İbrahim Hatipoğlu getirildi. Sarı-kırmızılı kulübün olağan genel kurulu 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak.