İşte Gomis'in penaltıları kaçırmasının sebebi... – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    İşte 'in penaltıları kaçırmasının sebebi...

    İşte Gomis'in penaltıları kaçırmasının sebebi...

    ’de gol krallığına koşan, bir taraftan da üst üste üç penaltı kaçıran , kariyeri boyunca şampiyonluk görmemiş olmanın gerginliğini yaşıyor

    'ı attığı gollerle ligin zirvesine taşıyan Bafetimbi , iki haftadır tanınmayacak halde!

    derbisinin ardından Akhisar deplasmanında da penaltıyı gole çeviremeyen Gomis, uzatmada kaçırdığı golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Taraftarlar ve takım arkadaşları Fransız forveti teselli etmeye çalışsa da kurulan cümleler Gomis'in üzüntüsünü gideremedi. 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın en tecrübeli isimlerinden biri ama kariyerindeki eksik, son haftalarda psikolojik olarak onu olumsuz etkiledi.



    Henüz şampiyonluğu bulunmayan Gomis, baskıyı kaldıramadı ve final maratonunda özgüvenini yitirdi. ve Alanya maçlarında ağları havalandırsa da kritik goller kaçıran Gomis, üst üste 3. penaltı atışından Akhisar'da yararlanamadı.

    ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇİN'E GİTMEDİ
    Sezonun ilk yarıındaki başarılı performansının ardından Gomis devre arasında 'den yıllık 7 milyon Euro'luk teklif alırken, menajeri Patrick Mendy'ye kariyerindeki ilk şampiyonluğu G.Saray'da yaşamak istediğini söyledi ve Çin'e gitmedi. (Sabah)
    1. 8.5.2018 01:04
    2. Güncelleme: 8.5.2018 02:02
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