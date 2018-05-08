İşte Gomis'in penaltıları kaçırmasının sebebi...
Süper Lig’de gol krallığına koşan, bir taraftan da üst üste üç penaltı kaçıran Gomis, kariyeri boyunca şampiyonluk görmemiş olmanın gerginliğini yaşıyor
Beşiktaş derbisinin ardından Akhisar deplasmanında da penaltıyı gole çeviremeyen Gomis, uzatmada kaçırdığı golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Taraftarlar ve takım arkadaşları Fransız forveti teselli etmeye çalışsa da kurulan cümleler Gomis'in üzüntüsünü gideremedi. 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın en tecrübeli isimlerinden biri ama kariyerindeki eksik, son haftalarda psikolojik olarak onu olumsuz etkiledi.
Henüz şampiyonluğu bulunmayan Gomis, baskıyı kaldıramadı ve final maratonunda özgüvenini yitirdi. Trabzon ve Alanya maçlarında ağları havalandırsa da kritik goller kaçıran Gomis, üst üste 3. penaltı atışından Akhisar'da yararlanamadı.
ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇİN'E GİTMEDİ
Sezonun ilk yarıındaki başarılı performansının ardından Gomis devre arasında Çin'den yıllık 7 milyon Euro'luk teklif alırken, menajeri Patrick Mendy'ye kariyerindeki ilk şampiyonluğu G.Saray'da yaşamak istediğini söyledi ve Çin'e gitmedi. (Sabah)
- 8.5.2018 01:04
- Güncelleme: 8.5.2018 02:02
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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