Galatasaray şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı!
Aslan engelleri bir bir aşmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Rodrigues’in golleriyle Akhisar’ı da mağlup etti. 21. şampiyonluk için sadece 180 dakika kaldı
Galatasaray şampiyonluk yolunda... Dün Fenerbahçe'nin Bursaspor'u yenmesinin ardından Teleset Mobilya Akhisar deplasmanına çıkan sarı- kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılarak rakibinin sevincini yarım bıraktı: 2-1.
Cimbom bitime iki hafta kala Fenerbahçe ve Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydetti. Akhisarspor'un tek golü 50. dakikada direkten dönen topun çarpması sonucu Serdar Aziz'den geldi.
Akhisar'da Soner Aydoğdu, 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ayrıca 90+2. dakikada ise topu üstten auta gönderen Gomis, Galatasaray adına penaltıyı gole çeviremeyen isimdi. Cimbom, son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken şampiyonluk için gün saymaya başladı.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Galatasaray şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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