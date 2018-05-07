Galatasaray şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı!

Galatasaray şampiyonluk yolunda... Dün Fenerbahçe'nin Bursaspor'u yenmesinin ardından Teleset Mobilya Akhisar deplasmanına çıkan sarı- kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılarak rakibinin sevincini yarım bıraktı: 2-1.



Cimbom bitime iki hafta kala Fenerbahçe ve Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydetti. Akhisarspor'un tek golü 50. dakikada direkten dönen topun çarpması sonucu Serdar Aziz'den geldi.



Akhisar'da Soner Aydoğdu, 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ayrıca 90+2. dakikada ise topu üstten auta gönderen Gomis, Galatasaray adına penaltıyı gole çeviremeyen isimdi. Cimbom, son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken şampiyonluk için gün saymaya başladı.