Galatasaray şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı!

    Galatasaray şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı!

    Aslan engelleri bir bir aşmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Rodrigues’in golleriyle Akhisar’ı da mağlup etti. 21. şampiyonluk için sadece 180 dakika kaldı

    şampiyonluk yolunda... Dün 'nin 'u yenmesinin ardından Teleset Mobilya Akhisar deplasmanına çıkan sarı- kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılarak rakibinin sevincini yarım bıraktı: 2-1.

    Cimbom bitime iki hafta kala Fenerbahçe ve ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydetti. Akhisarspor'un tek golü 50. dakikada direkten dönen topun çarpması sonucu 'den geldi.

    Akhisar'da , 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ayrıca 90+2. dakikada ise topu üstten auta gönderen , Galatasaray adına penaltıyı gole çeviremeyen isimdi. Cimbom, son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken şampiyonluk için gün saymaya başladı.

    1. 7.5.2018
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