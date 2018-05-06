3 Aslan sınırda!
Galatasaray'da? 3'er sarı kartları bulunan Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş ceza sınırında yer alıyor.
- 6.5.2018
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti
Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
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