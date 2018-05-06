3 Aslan sınırda! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    3 Aslan sınırda!

    3 Aslan sınırda!

    'da? 3'er sarı kartları bulunan , Maicon ve ceza sınırında yer alıyor.

    'da? 3'er sarı kartları bulunan , Maicon ve ceza sınırında yer alıyor. Üç oyuncu bu akşam da forma giyip sarı-kart görmeleri halinde haftaya Evkur maçında cezalı duruma düşecekler. Teknik heyet 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.
    1. 6.5.2018
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