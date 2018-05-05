Feghouli: "Bana güvenin" – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    : "Bana güvenin"

    Feghouli: "Bana güvenin"

    Aslan'da sarı kart cezalısı 'nın yokluğunda 'nin 10 numaralı pozisyonda oynaması bekleniyor.

    Aslan'da sarı kart cezalısı 'nın yokluğunda 'nin 10 numaralı pozisyonda oynaması bekleniyor. Feghouli'nin sağdaki görevi ise ve Alanya maçlarında galibiyet gollerini atan 'e devredilecek. Gümüş, teknik heyetin "Konsantrasyon" uyarısına "Bana güvenin" yanıtını veriyor.
    1. 5.5.2018
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