Güvenlik alarmı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Güvenlik alarmı

    Güvenlik alarmı

    ile arasında 'de oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle bugünkü karşılaşmada güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı.

    ile arasında 'de oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle bugünkü karşılaşmada güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı. Beşiktaş yedek kulübesinin arkasında yer alacak seyircilerin olduğu bölümler ve korner direklerinin arkasında ekstra güvenlik takviyesi yapılacak.
    1. 29.4.2018
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