Galatasaray'ı bekleyen tehlike! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
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    'ı bekleyen tehlike!

    Galatasaray'ı bekleyen tehlike!

    - maçı ligin kaderini belirleyecek.

    - maçı ligin kaderini belirleyecek. Geride kalan sezonlarda 30. haftayı lider geçip şampiyon olamayan 4 takım var; (1995-96 sezonu, şampiyon ), Galatasaray (2000-01 sezonu, şampiyon Fenerbahçe), Fenerbahçe (2007-08 sezonu, şampiyon Galatasaray) ve (2008-09 sezonu, şampiyon Beşiktaş). 30. Haftayı lider geçen Cimbom, Beşiktaş'ı yenerek 4 takım arasına girmemek için mücadele edecek.
    1. 29.4.2018
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