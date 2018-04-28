Galatasaray'da Bafetimbi Gomis şampiyonluğa kilitlendi! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'da Bafetimbi şampiyonluğa kilitlendi!

    Galatasaray'da Bafetimbi Gomis şampiyonluğa kilitlendi!

    Gol kralı olmasının kendisi için ikinci planda olduğunu belirten Fransız yıldız, “Kral olduğunda tek başına, şampiyon olduğunda milyonlarla sevinirsin” dedi.

    Galatasaraylı taraftarların baş tacı Bafetimbi , derbisi öncesinde Fransız So Foto dergisine konuştu. Milli takıma alınmadığı için mesajlar gönderdi. Giroud'ya meydan okudu. Marsilya'dan eski hocası Rudi Garica'ya mavi boncuk dağıttı. ve 'le ilgili sorulara ise gözleri ışıldayarak cevap verdi. Terim'in gelir gelmez ilk günden sadece takımın değil, kulübün, taraftarın ve tüm ülke futbolunun havasını değiştirdiğini belirterek, "Normalde Ocak sonunda başkan değiştirip Mayıs sonunda seçim olacak bir kulüp yönetimsel anlamda dağılabilirdi ama hocamız bize bunu hissettirmedi" diye konuştu.

    Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadığını ve Galatasaray ile mutlaka bu deneyimi tatmak istediğini kaydeden Bafe, şampiyonluk yaşamayı çok istediğinin altını çizdi. "Kral olmak mı, şampiyonluk mu?" sorusuna ise, "Kral olduğunda tek başına, şampiyon olduğunda milyonlarla sevinirsin" şeklinde yanıtladı.

    1. 28.4.2018
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