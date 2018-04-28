Galatasaray'da Bafetimbi Gomis şampiyonluğa kilitlendi!

Galatasaraylı taraftarların baş tacı Bafetimbi Gomis, Beşiktaş derbisi öncesinde Fransız So Foto dergisine konuştu. Milli takıma alınmadığı için mesajlar gönderdi. Giroud'ya meydan okudu. Marsilya'dan eski hocası Rudi Garica'ya mavi boncuk dağıttı. Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili sorulara ise gözleri ışıldayarak cevap verdi. Terim'in gelir gelmez ilk günden sadece takımın değil, kulübün, taraftarın ve tüm ülke futbolunun havasını değiştirdiğini belirterek, "Normalde Ocak sonunda başkan değiştirip Mayıs sonunda seçim olacak bir kulüp yönetimsel anlamda dağılabilirdi ama hocamız bize bunu hissettirmedi" diye konuştu.



Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadığını ve Galatasaray ile mutlaka bu deneyimi tatmak istediğini kaydeden Bafe, şampiyonluk yaşamayı çok istediğinin altını çizdi. "Kral olmak mı, şampiyonluk mu?" sorusuna ise, "Kral olduğunda tek başına, şampiyon olduğunda milyonlarla sevinirsin" şeklinde yanıtladı.