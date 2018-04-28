Galatasaray'da Bafetimbi Gomis şampiyonluğa kilitlendi!
Gol kralı olmasının kendisi için ikinci planda olduğunu belirten Fransız yıldız, “Kral olduğunda tek başına, şampiyon olduğunda milyonlarla sevinirsin” dedi.
Galatasaraylı taraftarların baş tacı Bafetimbi Gomis, Beşiktaş derbisi öncesinde Fransız So Foto dergisine konuştu. Milli takıma alınmadığı için mesajlar gönderdi. Giroud'ya meydan okudu. Marsilya'dan eski hocası Rudi Garica'ya mavi boncuk dağıttı. Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili sorulara ise gözleri ışıldayarak cevap verdi. Terim'in gelir gelmez ilk günden sadece takımın değil, kulübün, taraftarın ve tüm ülke futbolunun havasını değiştirdiğini belirterek, "Normalde Ocak sonunda başkan değiştirip Mayıs sonunda seçim olacak bir kulüp yönetimsel anlamda dağılabilirdi ama hocamız bize bunu hissettirmedi" diye konuştu.
Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadığını ve Galatasaray ile mutlaka bu deneyimi tatmak istediğini kaydeden Bafe, şampiyonluk yaşamayı çok istediğinin altını çizdi. "Kral olmak mı, şampiyonluk mu?" sorusuna ise, "Kral olduğunda tek başına, şampiyon olduğunda milyonlarla sevinirsin" şeklinde yanıtladı.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
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