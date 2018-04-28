Alex Telles çılgınlığı! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    çılgınlığı!

    Alex Telles çılgınlığı!

    Galatasaray'ın, satılması halinde kardan yüzde 10 pay alacağı Alex Telles için Porto yönetimi harekete geçti.

    1. 28.4.2018
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