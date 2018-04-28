Galatasaray Beşiktaş derbisi Bleacher Report’ta
Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili Amerikan spor sitesi Bleacher Report'ta ilginç bir analiz yapıldı.
EN CİDDİ ADAY OLDU
Editör Dean Jones, "Kebap Savaşları" başlıklı yazısında Terim'in Milli Takım'dayken yaşadığı kavga sonrası görevinden ayrılıp Galatasaray'ın başına geçtiğini hatırlattı. G.Saray'ın Terim'in gelişiyle yarışta en ciddi aday konumuna geldiği vurgulandı. Terim için taraftar yorumlarına da yer verildi.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
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