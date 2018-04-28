Galatasaray Beşiktaş derbisi Bleacher Report’ta – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    derbisi Bleacher Report’ta

    Galatasaray Beşiktaş derbisi Bleacher Report’ta

    - derbisiyle ilgili Amerikan spor sitesi Bleacher Report'ta ilginç bir analiz yapıldı.

    - derbisiyle ilgili Amerikan spor sitesi Bleacher Report'ta ilginç bir analiz yapıldı. Mutlaka takip edilmesi gereken bir maçın oynanacağını belirten site, şampiyonluk mücadelesinin kıyasıya geçtiğini kaydetti. Analizde, 'in ile yaşadığı tartışmaya da yer ayrıldı.

    EN CİDDİ ADAY OLDU
    Editör Dean Jones, "Kebap Savaşları" başlıklı yazısında Terim'in Milli Takım'dayken yaşadığı kavga sonrası görevinden ayrılıp Galatasaray'ın başına geçtiğini hatırlattı. G.Saray'ın Terim'in gelişiyle yarışta en ciddi aday konumuna geldiği vurgulandı. Terim için taraftar yorumlarına da yer verildi.

    1. 28.4.2018
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