Maicon’a bire bir motivasyon – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’a bire bir motivasyon

    <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a>’a bire bir motivasyon

    Son ?maçlarda yaptığı hatalar yüzünden kızağa çekilen , bu hafta tekrar formasına kavuşacak.

    Son ?maçlarda yaptığı hatalar yüzünden kızağa çekilen , bu hafta tekrar formasına kavuşacak. Terim, 'in cezalı olması nedeniyle Denayer ile birlikte oynatmayı düşündüğü Brezilyalı futbolcuyu özel olarak maça hazırlıyor. 29 yaşındaki stoperle birebir görüşmeler yaparak derbiye motive eden tecrübeli hocanın, ayrıca "'ya dikkat et. Sırtı dönük oynayabildiği için o topu almadan önce sen müdahale et. Gerekirse biraz sert oyna. Duran toplarda da gölgesi gibi takip et" dediği gelen haberler arasında.
    1. 27.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’a bire bir motivasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN