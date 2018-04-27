Galatasaray'da Tolga krizi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da Tolga krizi

    Galatasaray'da Tolga krizi

    Akhisar ile oynanan kupa maçında oyundan alınan ve Alanya’ya gtöürülmeyen derbi öncesi idmana çıkmadı. Yönetimin açıklaması da kizr olduğunu gösterdi

    'da pazar günü Beşiktaş ile oynanacak çok kritik derbi öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Terim döneminde fazla forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci idmana çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada ise "Tolga ağrılarını gerekçe gösterdi" ifadesi kullanıldı.

    SOĞUK SAVAŞ İDDİASI
    Akhisarspor ile oyanan kupa maçının devre arasında oyundan alınan, sonrasında Alanyaspor deplasmanına götürülmeyen Tolga Ciğerci ile Fatih Terim arasında yaşandığı yazılıp çiziliyordu. Dün yaşanan bu gelişmenin ardından tecrübeli hocanın nasıl bir tavır takınacağı ve sonuçlarının ne olacağı ise merak konusu.
    1. 27.4.2018 01:39
    2. Güncelleme: 27.4.2018 09:49
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