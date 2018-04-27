Galatasaray'da Tolga krizi
Akhisar ile oynanan kupa maçında oyundan alınan ve Alanya’ya gtöürülmeyen Tolga Ciğerci derbi öncesi idmana çıkmadı. Yönetimin açıklaması da kizr olduğunu gösterdi
SOĞUK SAVAŞ İDDİASI
Akhisarspor ile oyanan kupa maçının devre arasında oyundan alınan, sonrasında Alanyaspor deplasmanına götürülmeyen Tolga Ciğerci ile Fatih Terim arasında soğuk savaş yaşandığı yazılıp çiziliyordu. Dün yaşanan bu gelişmenin ardından tecrübeli hocanın nasıl bir tavır takınacağı ve sonuçlarının ne olacağı ise merak konusu.
- 27.4.2018 01:39
- Güncelleme: 27.4.2018 09:49
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Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 8
Yorum
erol fb volkan gibi bir utancı kaptan yapmışken ne haltlar peşinde.Türk futbolunun yüz karası fb
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 13
Yorum
SELİM BUNUN ADI ŞIMARIKLIKTIR. FENERBAHÇEYİ YENEMEDİKLERİ İÇİN ÇIKIP MAÇ OYNAMAK İSTEMİYORLAR. OLAY BU.
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Sonra dedim ki iyi ki FENERBAHÇELİYİM , helal olsun size , FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜDÜR.
Galatasaray'da Tolga krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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