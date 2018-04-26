Galibiyet zamanı

Süper Lig'de Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'ın derbilerde aldığı sonuçlar tedirginlik yaratıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 11 maçta galip gelemedi ve kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrıldı Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Cimbom, Pazar günü kazanarak hem şampiyonluk şansını sürdürmek hem de derbi hasretine nokta koymayı hedefliyor.



Şampiyonluk için kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-kırmızılılar, ligde son 11 derbide galip gelemedi



Son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a karşı elde eden Cimbom yeni bir sayfa açmanın peşinde

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 11 derbi:



