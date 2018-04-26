Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına ve Türk Telekom Stadı'nın atmosferine çok güveniyor. Ayrıca Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçına takılı kalması da Fatih Terim'i umutlandırıyor.



GERİLMİŞ DURUMDALAR

Oyuncularına hitaben bir konuşma yapan ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini anlatan Terim, "Yaşanan gerginlik yüzünden Beşiktaşlı oyuncuların bu maça yeteri kadar konsantre olduklarını düşünmüyorum. Bir de mutlak kazanmaları gerekiyor. Şu anda çok gerilemiş durumdalar. Fırsatı kaçırmamız gerekiyor" dedi.



Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Galatasaray, sahasındaki son 5 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.