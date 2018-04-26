Fatih Terim: "Bu fırsatı kaçırmayın!" – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    : "Bu fırsatı kaçırmayın!"

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: "Bu fırsatı kaçırmayın!"

    teknik direktörü derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

    Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına ve Stadı'nın atmosferine çok güveniyor. Ayrıca 'ın ile oynadığı kupa maçına takılı kalması da 'i umutlandırıyor.

    GERİLMİŞ DURUMDALAR
    Oyuncularına hitaben bir konuşma yapan ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini anlatan Terim, "Yaşanan gerginlik yüzünden Beşiktaşlı oyuncuların bu maça yeteri kadar konsantre olduklarını düşünmüyorum. Bir de mutlak kazanmaları gerekiyor. Şu anda çok gerilemiş durumdalar. Fırsatı kaçırmamız gerekiyor" dedi.

    Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen , kalesinde ise 13 gole engel olamadı. , sahasındaki son 5 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

    1. 26.4.2018
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