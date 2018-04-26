Fatih Terim: "Bu fırsatı kaçırmayın!"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına ve Türk Telekom Stadı'nın atmosferine çok güveniyor. Ayrıca Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçına takılı kalması da Fatih Terim'i umutlandırıyor.
GERİLMİŞ DURUMDALAR
Oyuncularına hitaben bir konuşma yapan ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini anlatan Terim, "Yaşanan gerginlik yüzünden Beşiktaşlı oyuncuların bu maça yeteri kadar konsantre olduklarını düşünmüyorum. Bir de mutlak kazanmaları gerekiyor. Şu anda çok gerilemiş durumdalar. Fırsatı kaçırmamız gerekiyor" dedi.
Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Galatasaray, sahasındaki son 5 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.
- 26.4.2018
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
-
Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Fatih Terim: "Bu fırsatı kaçırmayın!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.