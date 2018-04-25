UEFA Başkanı Aleksander Ceferin , İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda merak edilen soruları yanıtladı. Ceferin PSG , Milan ve Galatasaray gibi FFP cezası alması gündemde olan kulüplerle ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

Galatasaray, PSG ve Milan gibi inceleme altında olan kulüplerle ilgili açıklamada bulunan Ceferin, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu kulüpleri bağımsız bir kurum inceleyip onlarla muhatap oluyor. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Umarım üç kulüple ilgili de bir sorun yaşanmaz" dedi.