UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda Galatasaray hakkında da konuştu.
Galatasaray, PSG ve Milan gibi inceleme altında olan kulüplerle ilgili açıklamada bulunan Ceferin, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu kulüpleri bağımsız bir kurum inceleyip onlarla muhatap oluyor. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Umarım üç kulüple ilgili de bir sorun yaşanmaz" dedi.
- 24.4.2018 16:43
- Güncelleme: 25.4.2018 02:04
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