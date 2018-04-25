Yok böyle sezon!
Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe şampiyonluk için müthiş bir yarış içinde. 4 takım bu haftayı galibiyetle tamamladı. Kupa finalini Akhisar'ın kazanmaması halinde lig 5.'si Avrupa'ya gidecek. Trabzon, Göztepe, Sivas ve Kayseri kıyasıya mücadele veriyor. Karabük düştü. G.Birliği, Osmanlı, Alanya, Konya, Antalya, Akhisar hatta Bursaspor düşecek 2 takım olmamak için sahada savaşıyor...
Galatasaray deplasman sıkıntısını Alanya'da da yaşamak üzereydi, Sinan Gümüş ipten aldı. Cimbom iyi oynamadığı bölümde 2-0 öne geçmesine rağmen bunu koruyamadı. Sinan, Konyaspor maçından sonra kulübeden gelip sarı-kırmızılılara bir kez daha 3 puanı kazandırdı. Başakşehir, Galatasaray yenilgisinin etkilerini Kayserispor karşısında fazla yaşamadı. Maç bir ara 1-1'e gelmesine rağmen oyun gücünü sürekli sahaya yansıtan Abdullah Avcı'nın öğrencileri önemli galibiyete ulaştı. Arda Turan, ilk golde nefis bir asist yaptı. ikinci golde de sol ayağıyla harika gol attı.
İSTANBUL'DA RİO KARNAVALI!
Beşiktaş, şampiyonluk unvanını korumak için yoluna kayıpsız devam etmek istiyordu. Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde evlerinde çok zorlandılar. Ancak Brezilyalı Talisca'nın sahne aldığı gecede zaferi kazandılar. 2. golden önce Sambacı, Adriano'ya 50 metrelik pas attı. Ardından Adriano'nun kestiği topta golünü attı. F.Bahçe de evinde Antalya engelini aşarken bir başka Brezilyalı da Kadıköy'de şov yaptı. Giuliano, 1 kez fileleri sarsarken, diğer 3 golü de hazırladı. Kanarya zirveye güçlü mesajlar göndermeye devam ediyor. Önünde 3 rakibi var. Hepsi kazanmasına rağmen psikolojik olarak asla geri adım atmıyor ve umudunu koruyor.
TRABZON SAVUNMASI DÜŞTÜ
Karadeniz Fırtınası'nda Rıza Çalımbay, 6-1'lik Akhisar yenilgisi sonrası gelmiş ilk iş savunmayı düzeltmeye çalışmıştı. Bunda büyük oranda da başarılı olmuştu. Ancak geçen hafta 3-1'den Osmanlı'ya yakalandılar, bu hafta da evlerinde Sivas'tan 2 yediler. Akhisar'ın kupayı kazanmaması durumundaki kritik lig beşinciliğini şu aşamada koruyorlar. Ancak 2 puan arkasındaki Göztepe, Sivas ve Kayseri aportta hata yapmalarını bekliyor. Harika bir lig izlemeye devam ediyoruz. Yukarıda 4 takım şampiyonluğa oynuyor. 4 takım da Avrupa Kupaları için kapışıyor. 7 ekip de düşmemeye uğraşıyor.
HAFTANIN OLAYI: TÜMER METİN - HASAN ŞAŞ GERGİNLİĞİ
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumcu Tümer Metin "Hasan Şaş artık antrenör, Fatih Terim olmadığında o konuşacak. Yumruk şovu bırakmalı" dedi. Hasan Şaş'tan cevap geldi: "Taraftarla aramdaki bağı anlamayacak olanların ettiği kelama itibar etmeyin. Bizim aramıza kimse giremez."
HAFTANIN HOCASI: İRFAN BUZ
Ligde gözler Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçındaydı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor rakibini adeta sahadan sildi. 90 dakika boyunca rakibine sadece 1 pozisyon veren Osmanlıspor, İrfan Buz'un doğru taktik anlayışını bire bir şekilde sahaya yansıttı. Umar hamlesi yerindeydi. Hemen 2 asist yaptı. Buz, bu maçta Ümit Özat'ı bir anlamda mat etmeyi başardı.
HAFTANIN HAKEMİ: ALİ PALABIYIK - GENÇLERBİRLİĞİ-OSMANLI
Süper Lig'in formda hakemi iyi maçlar yönetmeye devam ediyor. Hep bahsettiğimiz 'hakem şansı da' yanında. Haftanın en kritik maçlarından birine atandı. Çok gergin geçebilirdi. Ancak Osmanlı müthiş bir futbol sergiledi. Maç da beklenilenden kolay oldu. Palabıyık hata yapmadı.
HAFTANIN YORUMU: TURGAY DEMİR
ALANYA-GALATASARAY
G.Saray, Alanya'da 3 puanı çok büyük bir hakem hatası, Muslera'nın oyunu ve Sinan Gümüş'ün altın golüyle aldı. Douglas, Muslera tarafından düşürüldüğünde penaltı ve kırmızı vermesi gereken hakem Ümit Öztürk nasıl olduysa ofsayt olduğuna karar verd
BAŞAKŞEHİR-KAYSERİ
Başakşehir iyi oynadığı dönemde öne geçmesine rağmen Kayserispor'a oyun içinde yakalanmaktan kurtulamadı! Şemsiye tam tersine dönecek derken transferi, futbolundan çok konuşulan Arda sahne aldı ve bu sezonun şu ana kadarki en önemli icraatını yaparak güzel bir gol attı.
BEŞİKTAŞ-Y.MALATYA
Beşiktaş iyi kapanan Malatya karşısında ilk golü erken bulmasına rağmen zorlandı. Quaresma'ya yapılan kırmızı kartlık faulü es geçen Özkahya yine kimseyi şaşırtmadı! Kartal yıldız oyuncuları Talisca ve Q7'nin golleriyle maçı kotardı. İlginç olan Başakşehir yenilgisi sonrası gık demeyen Erol Bulut'un bu maç sonrası "Beşiktaş'a değil hakeme yenildik" demesiydi. Aleyhine yapılan önemli hakem hatası da yoktu.
FENERBAHÇE-ANTALYA
F.Bahçe sezonun en iyi futbollarından birini oynayarak Antalya engelini geçti. Sarı-lacivertli takım 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi bildi. Son haftaların başarılı takımı Antalyaspor ise rakibinin iyi ve etkili futbolu karşısında çaresiz kaldı.
OSMANLI-G.BİRLİĞİ
Daha birkaç hafta önce çoğu kişinin küme düşecek ikinci takım gözüyle baktığı Osmanlı, son virajda gaza bastı. Kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden hemşerisi G.Birliği ile karşılaşan Osmanlı, 3-0'lık net bir galibiyet alarak umutlarını artırırken rakibine ağır yara verdi.
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