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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Yok böyle sezon!

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    Yok böyle sezon!

    HAFTANIN YORUMU: TURGAY DEMİR

    ​ALANYA-GALATASARAY
    G.Saray, Alanya'da 3 puanı çok büyük bir hakem hatası, Muslera'nın oyunu ve Sinan Gümüş'ün altın golüyle aldı. Douglas, Muslera tarafından düşürüldüğünde penaltı ve kırmızı vermesi gereken hakem Ümit Öztürk nasıl olduysa ofsayt olduğuna karar verd

    ​BAŞAKŞEHİR-KAYSERİ
    Başakşehir iyi oynadığı dönemde öne geçmesine rağmen Kayserispor'a oyun içinde yakalanmaktan kurtulamadı! Şemsiye tam tersine dönecek derken transferi, futbolundan çok konuşulan Arda sahne aldı ve bu sezonun şu ana kadarki en önemli icraatını yaparak güzel bir gol attı.

    BEŞİKTAŞ-Y.MALATYA
    Beşiktaş iyi kapanan Malatya karşısında ilk golü erken bulmasına rağmen zorlandı. Quaresma'ya yapılan kırmızı kartlık faulü es geçen Özkahya yine kimseyi şaşırtmadı! Kartal yıldız oyuncuları Talisca ve Q7'nin golleriyle maçı kotardı. İlginç olan Başakşehir yenilgisi sonrası gık demeyen Erol Bulut'un bu maç sonrası "Beşiktaş'a değil hakeme yenildik" demesiydi. Aleyhine yapılan önemli hakem hatası da yoktu.

    ​FENERBAHÇE-ANTALYA
    F.Bahçe sezonun en iyi futbollarından birini oynayarak Antalya engelini geçti. Sarı-lacivertli takım 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi bildi. Son haftaların başarılı takımı Antalyaspor ise rakibinin iyi ve etkili futbolu karşısında çaresiz kaldı.

    OSMANLI-G.BİRLİĞİ
    Daha birkaç hafta önce çoğu kişinin küme düşecek ikinci takım gözüyle baktığı Osmanlı, son virajda gaza bastı. Kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden hemşerisi G.Birliği ile karşılaşan Osmanlı, 3-0'lık net bir galibiyet alarak umutlarını artırırken rakibine ağır yara verdi.

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