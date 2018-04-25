Yok böyle sezon!

​İSTANBUL'DA RİO KARNAVALI!

Beşiktaş, şampiyonluk unvanını korumak için yoluna kayıpsız devam etmek istiyordu. Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde evlerinde çok zorlandılar. Ancak Brezilyalı Talisca'nın sahne aldığı gecede zaferi kazandılar. 2. golden önce Sambacı, Adriano'ya 50 metrelik pas attı. Ardından Adriano'nun kestiği topta golünü attı. F.Bahçe de evinde Antalya engelini aşarken bir başka Brezilyalı da Kadıköy'de şov yaptı. Giuliano, 1 kez fileleri sarsarken, diğer 3 golü de hazırladı. Kanarya zirveye güçlü mesajlar göndermeye devam ediyor. Önünde 3 rakibi var. Hepsi kazanmasına rağmen psikolojik olarak asla geri adım atmıyor ve umudunu koruyor.