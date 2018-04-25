Fatih Terim'den Quaresma ve Talisca'ya önlem! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'den Quaresma ve 'ya önlem!

    Fatih Terim'den Quaresma ve Talisca'ya önlem!

    Beşiktaş'ın ligdeki 15 golünü kafa vuruşuyla atması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önlem almasına neden olacak.

    1. 25.4.2018 08:18
    2. Güncelleme: 25.4.2018 08:41
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