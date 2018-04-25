Ali Dürüst’ten hayır!
26 Mayıs'taki seçimde aday olması adına imza toplanan Ali Dürüst kararını verdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan 500'ü aşkın üyenin yayınladığı bildiri ile göreve çağırdığı Dürüst, genel kurul üyelerine teşekkür edip "Bu dönemde kesinlikle aday olmamaya karar verdim" diye konuştu.
- 25.4.2018
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