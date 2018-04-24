UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Başkanı Ceferin'den açıklaması

    UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması

    Başkanı , İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda hakkında da konuştu.

    Başkanı , İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda merak edilen soruları yanıtladı. Ceferin , Milan ve gibi FFP cezası alması gündemde olan kulüplerle ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

    Galatasaray, PSG ve Milan gibi inceleme altında olan kulüplerle ilgili açıklamada bulunan Ceferin, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu kulüpleri bağımsız bir kurum inceleyip onlarla muhatap oluyor. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Umarım üç kulüple ilgili de bir sorun yaşanmaz" dedi.

    1. 24.4.2018 16:43
    2. Güncelleme: 24.4.2018 17:19
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