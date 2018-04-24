UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda Galatasaray hakkında da konuştu.
Galatasaray, PSG ve Milan gibi inceleme altında olan kulüplerle ilgili açıklamada bulunan Ceferin, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu kulüpleri bağımsız bir kurum inceleyip onlarla muhatap oluyor. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Umarım üç kulüple ilgili de bir sorun yaşanmaz" dedi.
- 24.4.2018 16:43
- Güncelleme: 24.4.2018 17:19
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
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Hıncal Uluç: "Beşiktaş hükmen yenik ilan edilmeli"
Toplam 2
Yorum
BİR G.SARAYLI bende GALATASARAYlıyım ama bjk hükmen mağlup olmalı, maçı oynamamak için herşeyi yaptılar.. bugün fenere bunu yapan yarın bize yapar.
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TFF'de karar günü
Toplam 10
Yorum
mustafa özer en büyük beşiktaş her maçı alır size de bu yakışır şampiyonluk kupasını almak istiyoruz yani sayın şenol hocamızı büyük geçmiş olsun
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