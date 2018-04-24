Galatasaray'dan Hüseyin Koç'a teşekkür mesajı
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki sezondur kaptanlık görevini yürüten Hüseyin Koç'un sözleşmesi sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Koç'un kulüple sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek "Hüseyin Koç'a sarı-kırmızı forma ile geçirdiği süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 24.4.2018 12:39
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TFF'de karar günü
Toplam 5
Yorum
kanun belli Gözlemci ve hakem raporu maçın saha olayları yüzünden tatil edildiği yazıyor bununda cezası ev sahibinin hükmen mağlubiyeti artı cezalar
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 2
Yorum
Kanaryam Aynı durum bizde de var ona rağmen Guliano iyi bir grafik çiziyor diyebiliriz.
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 3
Yorum
klaus herkes filmin sonunu seyrediyor,kimse başından sonuna kadar seyretmek istemiyor.1.maç oynanırken tek.drktr.ve yedek oync.nerede olmakzorunda
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