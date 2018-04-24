Galatasaray'dan Hüseyin Koç'a teşekkür mesajı – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'dan 'a teşekkür mesajı

    Galatasaray'dan Hüseyin Koç'a teşekkür mesajı

    HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki sezondur kaptanlık görevini yürüten 'un sözleşmesi sona erdi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'un kulüple sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek "Hüseyin Koç'a sarı-kırmızı forma ile geçirdiği süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 24.4.2018 12:39
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