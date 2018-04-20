Lidere tam destek
Zirvenin sahibi, Alanyaspor maçı için dün bu şehre gitti. İki gün burada kampa girecek olan Aslan’a ilgi büyüktü
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Son 5 deplasmanda 11 puan bırakan G.Saray, izin yapmadan Alanya'ya giderken, dünü tek idmanla geçti. Terim'in öğrencileri, bugünkü çalışmanın ardından maç saatini bekleyecek.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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