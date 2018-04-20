Lidere tam destek – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Lidere tam destek

    Lidere tam destek

    Zirvenin sahibi, maçı için dün bu şehre gitti. İki gün burada kampa girecek olan Aslan’a ilgi büyüktü

    'na veda eden , yarınki sınavı için dün bu şehre gitti. Maçtan iki gün önce Alanya'ya giden sarıkırmızılılar işi sıkı tutuyor. Öğrencilerinin, bu bölgenin hava şartlarına uyum sağlamasını planlayan Terim, dış saha fobisine de son vermeyi hedefliyor.

    ONLARA İZİN YOK
    Son 5 deplasmanda 11 puan bırakan G.Saray, izin yapmadan Alanya'ya giderken, dünü tek idmanla geçti. Terim'in öğrencileri, bugünkü çalışmanın ardından maç saatini bekleyecek.
    1. 20.4.2018
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