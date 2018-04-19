Galatasaray'dan Fatih Terim kararı
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili yarın saat 10.00'da TFF'ye itirazda bulunacak.
Galatasaray Spor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili yarın saat 10.00'da TFF'ye itirazda bulunacak.
- 19.4.2018 20:12
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bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
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akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
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