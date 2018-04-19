Galatasaray, Alanya'da şampiyon gibi karşılandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya’ya geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı şampiyon gibi karşıladı.
Özel araçla havalimanından ayrılan Terim'in aracının önünü kesen taraftarlar, "İmparator" diyerek tezahürat yaptı.
Kafileyi taşıyan otobüsün hareketinde de meşalelerden bir koridor oluşturan taraftarlar, "Güneş o gün şampiyonluk için doğacak" yazan pankart açarak tezahürat yaptı.
Galatasaray, 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak.
- 19.4.2018 18:50
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bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
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