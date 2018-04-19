Fatih Terim tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    tedbirli olarak 'ya sevk edildi

    Fatih Terim tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

    teknik direktörü tedbirli olarak 'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

    Hukuk Müşavirliği'nce 19.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    1. 19.4.2018 16:57
    2. Güncelleme: 19.4.2018 17:33
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