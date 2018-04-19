Fatih Terim tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi
Hukuk Müşavirliği'nce 19.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 19.4.2018 16:57
- Güncelleme: 19.4.2018 17:33
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Emre Çolak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
eyvah İdman disiplinine uymuyor diye idmandan kovulan bırak kadroyu idmana bile alınmayan adam mı kurtaracak. Nerede kalmıştık çöplükte. Eyvah
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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje
Toplam 14
Yorum
ali GS Sizler gibi sorumluluk sahibi ve akıllı yöneticiler sayesinde futbolumuz ilerlyebilir. Tebrikler Fikret Başkan..
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Galatasaray'ın Alanya kadrosuna Tolga Ciğerci alınmadı
Toplam 1
Yorum
Tudor kadar da oynatamıyorsan, oyuncunun suçu ne hocam? O kötü, bu kötü bi sen mi iyisin?
Fatih Terim tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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