Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik mesajı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı , FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyon olup 'ye üçüncü kez Avrupa kupası getiren 'nı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı , FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyon olup 'ye üçüncü kez Avrupa kupası getiren 'nı tebrik etti. Sarıkırmızılı kulübe tebrik telgrafı geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroCup'ta elde edilen şampiyonlukla tüm Türkiye'yi gururlandıran Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti

    BAKAN BAK KUTLADI
    Gençlik ve Spor Bakanı , EuroCup finalinde İtalyan Reyel Venezia takımını geçerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya hesabından "2018 #EuroCupWomen Şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum" mesajını paylaşan Bak, Başkan 'i de telefonla arayarak kutladı.
    1. 19.4.2018
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