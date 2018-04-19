Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyon olup Türkiye'ye üçüncü kez Avrupa kupası getiren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyon olup Türkiye'ye üçüncü kez Avrupa kupası getiren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Sarıkırmızılı kulübe tebrik telgrafı geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroCup'ta elde edilen şampiyonlukla tüm Türkiye'yi gururlandıran Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti
BAKAN BAK KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, EuroCup finalinde İtalyan Reyel Venezia takımını geçerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya hesabından "2018 #EuroCupWomen Şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum" mesajını paylaşan Bak, Başkan Mustafa Cengiz'i de telefonla arayarak kutladı.
BAKAN BAK KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, EuroCup finalinde İtalyan Reyel Venezia takımını geçerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya hesabından "2018 #EuroCupWomen Şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum" mesajını paylaşan Bak, Başkan Mustafa Cengiz'i de telefonla arayarak kutladı.
- 19.4.2018
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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