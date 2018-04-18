Umut Bozok’a yakın takip – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’a yakın takip

    <a href="/index/umut-bozok?id=d0a12f13-2867-48da-862a-24babcbdb860" class="" rel="tag">Umut Bozok</a>’a yakın takip

    , sezon başında gündemine aldığı 'tan vazgeçmiyor.

    , sezon başında gündemine aldığı 'tan vazgeçmiyor. , 2. Ligi'nde Nimes forması giyen 21 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürüyor. 32 lig maçında 24 gol atan ve ile Marsilya'nın radarında olan Umut, geçtiğimiz günlerde, "Gönlüm 'da" ifadesini kullanmıştı.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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