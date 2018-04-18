Fatih Terim işi sıkı tutuyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    işi sıkı tutuyor

    Fatih Terim işi sıkı tutuyor

    , Alanya deplasmanı için yarın kampa giriyor

    Son 5 deplasman sınavında 11 puan bırakan G.Saray, Alanya karşılaşması öncesi işi sıkı tutuyor. yarı final rövanş maçında bugün Akhisar ile karşılaşacak olan sarıkırmızılılar, izin yapmayacak. Aynı akşam tesislerde kampa girecek olan Aslan, yarın saat 15.30'da Alanya'ya hareket edecek. Futbolcularının bu bölgedeki sıcak havaya adapte olmalarını isteyen ve bu kararı alan teknik direktör , dış saha fobisine de son vermeyi hedefliyor. Tecrübeli hoca, yarın ve cuma günü Alanya'ta taktik ağırlıklı iki antrenman planlarken, Gold City Otel'de konaklayacak.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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