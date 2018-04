İşte Terim'in motivasyon şarkısı!

Cimbom'un Başakşehir 'i yendiği maçın ardından Fatih Terim 'in sözleri damga vurmuştu. İmparator "Biz stada gelene kadar otobüste müzik dinleriz. Tam stada gelirken, şarkıların en hareketlisi var. Özel liste yaptırdım Mert'e (Tercüman Mert Çetin ). Yabancı şarkılar çalıyor. Ben de oyuncular gibi camlara vuruyorum" demişti. İşte tam stada gelindiğinde ünlü rapçi Macklemore'un Ray Dalton ile birlekte seslendirdiği "Can't hold us" şarkısı çalıyor. Şarkının sözlerindeki bazı bölümlerde Terim ve futbolcular camlara vuruyor.Macklemore'un Ray Dalton ile birlikte seslendirdiği ünlü şarkısındaki "Bu gece bitene kadar kavga edeceğiz", "Bizi tutamazlar", "Sen bizi durduramazsın" gibi bölümler otobüsteki herkesi coşturuyor. G.Saraylı futbolcular bu ortak motivasyonla stada geliyor. Sarı-kırmızılılar bu şarkının LeBron James Mix versiyonunu dinliyor. Stada girerken çalınan parçada otobüsün içindeki coşku tavan yapıyor. Fatih Terim'in bu motivasyonunu ünlü teknik adam Pep Guardiola da çalıştırdığı takımlarda sıklıkla uyguluyor. İç saha maçlarında çok işe yaradı.