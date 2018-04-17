İşte Terim'in motivasyon şarkısı!
Galatasaray’ın takım otobüsünde çalan ünlü motivasyon şarkısı ortaya çıktı. “Bu gece bitene kadar kavga edeceğiz”, “Bizi tutamazlar” gibi ifadeler var
'BENİ DURDURAMAZSIN'
Macklemore'un Ray Dalton ile birlikte seslendirdiği ünlü şarkısındaki "Bu gece bitene kadar kavga edeceğiz", "Bizi tutamazlar", "Sen bizi durduramazsın" gibi bölümler otobüsteki herkesi coşturuyor. G.Saraylı futbolcular bu ortak motivasyonla stada geliyor. Sarı-kırmızılılar bu şarkının LeBron James Mix versiyonunu dinliyor. Stada girerken çalınan parçada otobüsün içindeki coşku tavan yapıyor. Fatih Terim'in bu motivasyonunu ünlü teknik adam Pep Guardiola da çalıştırdığı takımlarda sıklıkla uyguluyor. İç saha maçlarında çok işe yaradı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:16
-
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
-
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
-
Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
İşte Terim'in motivasyon şarkısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.