Galatasaray kupada final aşkına
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, yarın da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:07
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 2
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murat1903 satın satın satın
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Şenol Güneş: Sakin olun
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Yorum
KOKARTLI İLK KUPA MAÇINDA HAKEM FENERİN YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONUNU OFSAYTDİYE KESTİ.TOP MEDELDEN PEPEYE GELDİ PEPE KAYDI DÜŞTÜ ALPER TOPU KAPTI OLAN BU
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Fırtına kaçamadı
Toplam 2
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seyirci Ts. zor kaçar.Hakem bir takımın ikitane net golunü,1 net penaltısını vermiyorsa o takım zor kaçar
Galatasaray kupada final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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