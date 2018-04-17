Galatasaray kupada final aşkına

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, yarın da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.