Galatasaray kupada final aşkına – Fotomaç – 17 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray kupada final aşkına

    Galatasaray kupada final aşkına

    Galatasaray Futbol Takımı, yarı final rövanş müsabakasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.

    Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, yarın da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray kupada final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN