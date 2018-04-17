Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda Manchester City'den Denayer'in bonservisinin alınmasını istedi. İşte Aslan'ın İngiliz kulübüne yapacağı o teklif..
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 07:48
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 2
Yorum
ANALİST DENAYER HAKEMLERE DUA ETSİN HER AN KIRMIZI GÖREBİLİR.LİGİN İLK MAÇINDAKİ FB MAÇINDA CÜNEYT ÇAKIR DENAYERE YÜZDEYÜZ KIRMIZIYI VERMEDİ.
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Jeremain Lens Fenerbahçe maçı için Şenol Güneş'ten forma istedi
Toplam 2
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murat1903 bizide ismail köy başı
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 2
Yorum
murat1903 satın satın satın
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