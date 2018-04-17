Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Denayer'in tapusunu alıyor

    Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor

    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda Manchester City'den Denayer'in bonservisinin alınmasını istedi. İşte Aslan'ın İngiliz kulübüne yapacağı o teklif..

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:48
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