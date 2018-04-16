Terim'den savunmaya ayar – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Terim'den savunmaya ayar

    Terim'den savunmaya ayar

    'in maçına göre yaptığı ikinci değişiklik ise savunmadaydı.

    'in maçına göre yaptığı ikinci değişiklik ise savunmadaydı. Başkentte ağır kalan Maicon'u kesen deneyimli hoca, Denayer'ı ilk 11'e dahil etti. 20. Haftadaki maçında sakatlanan Belçikalı futbolcu, 70 gün sonra formasına kavuştu. Sarıkırmızılı ekibin bu sezon ligde çıktığı 28 maçın 27'sine 11'de başlayan Maicon, bu sezon ilk kez teknik direktör tercihi olarak yedekler arasında yer buldu.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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